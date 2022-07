Fünf grossartige Sommerfilme im Stream

«Dirty Dancing»

Wer den Song «I've Had The Time of My Life» hört, denkt zwangsläufig an «Dirty Dancing». Nicht nur der Hit aus dem Soundtrack sorgt seit 1987 dafür, dass Zuschauerinnen und Zuschauer die Zeit ihres Lebens haben - zumindest, wenn sie Romanzen mögen. «Baby» verliebt sich in den Ferien in ihren Tanzlehrer Johnny und «auch wenn alle gegen sie sind, gegen diese Liebe sind sie machtlos», heisst es im Trailer zu dem Kultfilm. Jennifer Grey (62) wurde in ihrer Rolle als Frances «Baby» Houseman weltberühmt, Patrick Swayze (1952-2009) zementierte als Johnny Castle seinen Status als Frauenschwarm. Im Stream gibt es «Dirty Dancing» derzeit über den zubuchbaren Channel «Cinema of Hearts» bei Amazon Prime Video.