Fünf Jahre Gefängnis: Nicolas Sarkozy tritt Haftstrafe an

Gegen den Ex–Präsidenten wurde seit dem Ende seiner Amtszeit in mehreren Verfahren ermittelt. Im Dezember 2024 wurde Sarkozy rechtskräftig zu einer einjährigen Freiheitsstrafe in Form des Tragens einer elektronischen Fussfessel verurteilt. Das Kassationsgericht als oberstes französisches Gericht bestätigte ein Urteil des Pariser Berufungsgerichts aus dem Jahr 2023. Sarkozy war wegen Korruption zu insgesamt drei Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung, verurteilt worden. Der konservative Politiker war somit der erste Ex–Präsident Frankreichs, der zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden ist. Aufgrund seines Alters durfte er nach gut drei Monaten die Fussfessel wieder ablegen.