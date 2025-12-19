Für 85.000 Euro? Konnte man ein Dinner mit Harry und Meghan kaufen?

Harry und Meghan haben selbst nicht öffentlich bekannt gegeben, dass sie ein Abendessen mit sich selbst versteigern und das Angebot ist auch nicht (mehr?) auf der Auktionsseite abrufbar. Ob das dekadente Abendessen mit Harry und Meghan tatsächlich stattfindet, wie viel es womöglich wirklich kostete und wer es möglicherweise am Ende ersteigert hatte, ist daher unklar.