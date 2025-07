Für andere Projekte: Lara Mandoki verlässt den «Erzgebirgskrimi»

Austritt aus Zeitgründen

Die Entscheidung für den Ausstieg hat vor allem pragmatische Gründe. Denn eine Hauptrolle in der ZDF–Reihe ist zeitaufwändig: Der «Erzgebirgskrimi» spielt in jeder Folge in einem anderen Ort der Region und die Schauspieler sind laut «Bild» für mehrere Wochen für die Dreharbeiten geblockt. Für andere Projekte bleibt dabei wenig Zeit.