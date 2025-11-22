Für Biopic: «Game of Thrones»-Star wird zum «fünften Beatle»

Harry Lloyd (42) wird angeblich zum «fünften Beatle». Der britische Schauspieler soll für die Rolle des langjährigen Produzenten der Band, George Martin (1926–2016), in der kommenden Beatles–Filmreihe ausgewählt worden sein. Das erklärte zumindest Martins Sohn Giles in der «Ryan Tubridy Show» von Virgin Radio UK: «Er ist wirklich gut», sagte er zu der Besetzung. Offiziell verkündet wurde Harry Lloyds Engagement in den Beatles–Biopics allerdings noch nicht. Der Schauspieler ist vor allem für die Darstellung von Viserys Targaryen in der ersten Staffel von «Game of Thrones» bekannt.