Für Bruce Willis' Familie ist der Vatertag eine «traurige Zeit»

Für die Familie des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis (70) ist der Vatertag, der in den USA am 15. Juni gefeiert wurde, eine extrem emotionale Zeit. Seine Ehefrau Emma Heming–Willis (46) postete auf ihrem offiziellen Instagram–Account ein gemeinsames Bild mit ihrem Bruce, auf dem sie sich innig an ihn schmiegt. Doch im dazugehörigen Text beschreibt sie, was für ein Gefühlschaos am Ehrentag für alle Väter in ihr tobt.