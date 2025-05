Für drei Konzerte: Metallica kommen 2026 wieder nach Deutschland

Drei Metallica–Konzerte in Frankfurt und Berlin

Aktuell sind Metallica in den USA unterwegs, bevor es noch in diesem Jahr unter anderem auch nach Australien und Neuseeland geht. Am 9. Mai 2026 möchte die Band ihren Europaaufenthalt im griechischen Athen starten. Wenig später, am 22. und 24. Mai, soll die Gruppe im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Am 30. Mai tritt die Band dann im Berliner Olympiastadion auf.