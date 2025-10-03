Für Film über «Rocky»-Dreh: Stephan James verkörpert Carl Weathers

Regie führt Oscarpreisträger Peter Farrelly, das Drehbuch stammt von Peter Gamble. Der Film wird auch ins Kino kommen und die wahre Geschichte eines unbekannten Schauspielers erzählen, der fest daran glaubte, nicht nur «Rocky» schreiben, sondern auch Rocky Balboa sein zu müssen. Gegen alle Widerstände und trotz ständiger Absagen setzte Stallone alles auf eine Karte: Er bestand darauf, die Hauptrolle selbst zu spielen – eine Entscheidung, die Filmgeschichte schrieb.