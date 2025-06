Für heisse Tage: Sommerliche Tomaten-Wassermelonen-Gazpacho

Kaum etwas erfrischt an heissen Tagen so sehr wie eine gut gekühlte Gazpacho – besonders, wenn Wassermelone mit im Spiel ist. Diese sommerliche Variante des spanischen Klassikers vereint fruchtige Süsse mit feiner Würze und ist in nur 30 Minuten zubereitet. Perfekt als leichte Vorspeise, schnelles Mittagessen oder kleine Erfrischung für zwischendurch.