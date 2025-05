Für «Höhle der Löwen»-Deal: Maschmeyer zückt 70.000-Euro-Scheck

Dann passiert Historisches: Erstmals in der Geschichte der «Höhle der Löwen» bilden Carsten Maschmeyer und Tijen Onaran (40) ein Investoren–Team. «Mein Herz schlägt seit Jahren für das Thema Vielfalt, auch aufgrund meiner eigenen Biografie», so Onaran. Beide wollen Fakten schaffen. Sie stehen gemeinsam auf: «Hier wird nicht verhandelt», so Maschmeyer, und überreicht den verdutzten Gründern einen Scheck über 70.000 Euro. Nils Glagau (49), der ebenso interessiert war, witzelt noch: «Ich gebe euch das Geld in bar.» Aber gegen die «Power–Kombination» Onaran–Maschmeyer hat er keine Chance. Der Deal geht an das Löwen–Duo.