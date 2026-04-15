Für ihr Leinwand-Debüt: Ist Adele zurück im Studio?

Adele nimmt demnach einen Song für ihr Spielfilm–Debüt auf. Sie übernimmt eine Rolle in «Cry to Heaven», einem Kinofilm unter der Regie von Modeikone Tom Ford (64), der im vergangenen Monat seine Dreharbeiten in Italien abgeschlossen haben soll. Neben ihr sind Aaron Taylor–Johnson, Colin Firth und Nicholas Hoult zu sehen. Laut einem Insider aus dem Produktionsumfeld war die Entscheidung, Adele für einen Track zu gewinnen, ein echter Coup: «Neues Material von Adele zu bekommen ist wie Gold.»