Für ihren Mann: Sila Sahin überrascht mit Weihnachtssong

An wen diese Worte gerichtet sind, macht Sahin ohne Umschweife klar: «An meinen Mann Sammy natürlich! Wir haben oft zu wenig Zeit füreinander. Gerade wenn man arbeitet und Kinder hat, schafft man es oft nicht, die Beziehung zu seinem Partner zu pflegen.» Der Song sei deshalb auch «ein Geschenk für meinen Mann. Es ist ein Liebesbeweis–Song!» Auch auf Instagram kündigten die beiden Sängerinnen ihren gemeinsamen Song mit den Worten an: «In einer magischen, aufregenden Zeit haben wir uns einen grossen Traum erfüllt!»