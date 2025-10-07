Für immer Bierkönig: Heino verlängert Vertrag bis 100. Geburtstag

Heino (86) hat in diesem Jahr sein Ballermann–Debüt gefeiert – und bleibt dem Bierkönig auch in Zukunft treu. Der Schlagerstar verlängerte seinen Vertrag mit der Kult–Disco nicht nur um ein Jahr, sondern gleich um 13. Bis 2038 gilt der neue Kontrakt, wie die «Bild»–Zeitung berichtet. Heino wäre bei Vertragsende also 100 Jahre alt.