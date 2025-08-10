Für Karriere-Neustart: Wird Gil Ofarim ins Dschungelcamp ziehen?

Bis die 19. Staffel des RTL–Formats «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ausgestrahlt wird, müssen noch einige Monate ins Land ziehen. Das muntere Rätselraten, welche Promis ihr Karriere–Glück im australischen Dschungel suchen, beginnt aber bereits jetzt, rund ein halbes Jahr vor dem Startschuss. Die «Bild»–Zeitung will dabei in Erfahrung gebracht haben, dass ein Name gerade besonders heiss gehandelt wird – aus offensichtlichen Gründen. Wird Musiker Gil Ofarim (42), der sich mit seinen haltlosen Antisemitismus–Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter selbst aus dem Rampenlicht katapultierte, etwa ins Dschungelcamp ziehen?