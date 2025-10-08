Für kranke Sängerin: Dolly Partons Schwester bittet um Gebete

Freida beendete ihre Nachricht optimistisch: «Sie ist stark, sie wird geliebt, und angesichts all der Gebete, die für sie gesprochen werden, bin ich mir sicher, dass es ihr wieder gut gehen wird», schrieb sie: «Viel Glück, meine kleine Dolly. Wir alle lieben dich!» Später erklärte sie ausserdem in einem weiteren Post: «Ich möchte etwas klarstellen. Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly gebeten habe.» Ihre Schwester fühle sich nicht ganz wohl, «und ich habe einfach um Gebete gebeten, weil ich fest an die Kraft des Gebets glaube».