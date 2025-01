Für Laura: Pietro Lombardi zeigt neues Tattoo

«Ihr Blick, meine Stärke», schrieb Lombardi zu dem Video und markierte seine Partnerin. Diese zeigte sich in den Kommentaren begeistert. «Oha! Wie schön», schrieb die 29–Jährige und postete eine Reihe von Emojis mit Herzen in den Augen. Ebenso entzückt schienen die Fans des Paares zu sein: «Wow! Man erkennt sofort Lauras wunderschöne Augen» oder «So eine schöne Liebeserklärung» hiess es unter anderem in der Kommentarspalte. «Jetzt hat sie dich immer genau im Blick», scherzte wiederum ein anderer User.