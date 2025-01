Für Millionensumme: Gwyneth Paltrow trennt sich von Anwesen in L.A.

Haus mit vielen Erinnerungen

Paltrow hatte das Haus, das nicht von den jüngsten Waldbränden in Los Angeles betroffen war, 2012 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, Coldplay–Sänger Chris Martin (47), für «nur» 9,95 Millionen Dollar erworben. Die beiden waren von 2003 bis 2016 verheiratet und haben zwei Kinder. Paltrow lebte dort zuletzt mit ihrem jetzigen Mann Brad Falchuk (53) und dessen beiden Kindern. Da ihr eigener Nachwuchs, Tochter Apple (20) und Sohn Moses (18), mittlerweile erwachsen sind, soll sich die Oscarpreisträgerin wohnlich verkleinern wollen. Neben einem möglichen neuen Zuhause in Los Angeles soll die 52–Jährige zudem ihre Zeit zwischen ihrem Anwesen im kalifornischen Montecito und ihrem Hamptons–Haus in Amagansett, New York aufteilen wollen.