Für seinen Sohn: Nico Santos veröffentlicht Song auf Deutsch

Fans freuen sich auf Santos auf Deutsch

Santos freut sich aber nicht nur auf die Herausforderungen der neuen Tour, sondern auch auf zwei neue Songs. Und die haben es in sich: Im Oktober will er neben einem englischen Song auch einen neuen Titel auf Deutsch veröffentlichen. Dass er deutsch singt, ist für Santos zwar nicht ganz neu. Seine Chart–Hits wie «Rooftop» lieferte der gebürtige Bremer jedoch regelmässig in englischer Sprache ab. Wie herzergreifend Santos auch in seiner Muttersprache klingen kann, wissen seine Fans etwa aus dem Vox–Format «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert». Dort coverte er unter anderem Hits von Lea (32), Selig oder Silbermond. Ausserdem sang er auch schon als Feature für Rapper Kool Savas und auf dem Kinder–Sampler «Giraffen–Affen 6» in deutscher Sprache.