Für WellChild-Gala: Prinz Harry besucht London am Todestag der Queen

Besonders besorgt äusserte sich der Prinz in dem Interview über die Sicherheit seiner Frau Meghan (44) und der gemeinsamen zwei Kinder. «Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und Kinder unter diesen Umständen nach Grossbritannien zurückbringen würde», hatte er gegenüber «BBC News» betont, kurz nach seiner Niederlage vor einem Londoner Berufungsgericht. Gleichzeitig betonte er: «Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar.»