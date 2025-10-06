Fürst Albert II. zittert mit dem AS Monaco im Derby

Zunächst gab es für Albert II. im Côte–d'Azur–Derby nicht viel zu jubeln. Nizza ging in Führung, nach 42 Minuten stand es bereits 0:2. Noch vor der Pause schaffte allerdings Ansu Fati (22) den Anschlusstreffer für die Monegassen. Der spanische Ex–Nationalspieler erzielte zudem in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer – übrigens fielen beide Tore per Elfmeter.