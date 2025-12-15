Fürstin Charlène von Monaco: Viele glückliche Auftritte im Jahr 2025

Die Weihnachtkarte hat vermutlich schon die Richtung für die nächste Zeit vorgegeben. Im Vergleich zu 2024 zeigen sich die monegassischen Royals darauf wesentlich festlicher. Vor allem Charlène sticht in ihrem hellgrauen Kleid hervor. In den vergangenen Monaten hat sie ihre Haare wachsen lassen. Die neue Frisur lässt sie nicht nur weicher als der frühere Kurzhaarschnitt wirken, sondern verleiht ihr auch eine ganz neue Eleganz. Selbstbewusst blickt sie neben ihren Liebsten in die Kamera und sendet damit das Signal, dass die Monegassen auch 2026 auf diese Fürstenfamilie zählen können.