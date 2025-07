Fussball-Shootingstar Nick Woltemade tanzt jetzt auf TikTok

Der Fussballstar Nick Woltemade (23) hat in den letzten Wochen und Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Der Stürmer in Diensten des VfB Stuttgart performt nicht nur in der Bundesliga und der U21–Nationalmannschaft, sondern absolvierte mittlerweile auch seine ersten Einsätze für die DFB–Elf von Julian Nagelsmann (37). Aktuell versucht ihn sogar der grosse FC Bayern München von den Schwaben loszueisen.