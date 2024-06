Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo: Grosses Herz für die kleinen Fans

Ein Flitzer–Selfie geht um die Welt

Zuletzt war in der zweiten Hälfte des EM–Gruppenspiels Portugal gegen die Türkei am Samstagabend (22. Juni) in Dortmund ein Junge aufs Spielfeld gerannt, um ein Foto mit seinem Idol zu bekommen. Er bekam sein Selfie mit einem freundlich lächelnden Ronaldo – und das Bild ging um die Welt, wie unter anderem auf der reichweitenstarken Sport–Social–Media–Plattform «433» zu sehen war. Berichten zufolge soll der Junge für die Aktion inzwischen von der UEFA für alle weiteren Spiele der Euro 2024 gesperrt worden sein.