Gabriela Sabatini schwärmt von Steffi Graf: «Sie ist die Allergrösste»

Der grösste Triumph ihrer Karriere

Einer dieser unvergesslichen Momente war das Finale der US Open 1990, als Sabatini Graf in zwei Sätzen besiegte. «Das war der Höhepunkt meiner Karriere», erinnert sich die Argentinierin. «Ich war zuvor schon mehrfach so nah dran, ein Grand–Slam–Turnier zu gewinnen, aber es klappte über viele Jahre einfach nicht.» Der Titel bei den US Open sei der Moment gewesen, in dem sich all ihre Arbeit der Vorjahre endlich ausgezahlt habe. «Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben.»