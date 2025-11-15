Gala in Berlin: Heidi Klum strahlt neben Tochter Leni im Leo-Look

Für Klum war die Preisverleihung die zweite innerhalb von zwei Tagen. Am Donnerstag wurde sie bei der Bambi–Gala in München in der Kategorie Entertainment geehrt. Die Verleihung hat die Moderatorin sichtlich genossen: Auf Instagram teilte sie zahlreiche Eindrücke des Abends, darunter Schnappschüsse mit Cate Blanchett (56) und Cher (79), ein Foto mit Mutter Erna Klum und ein Video mit emotionaler Botschaft an Naomi Campbell (55), die ihr den Preis überreichte. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) war mit seiner Band Tokio Hotel ebenfalls anwesend.