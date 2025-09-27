«Game of Thrones»-Star Natalie Dormer wirbt nicht für Fergie-Serie

«Mit meinen Werten nicht im Einklang»

In einem Statement, aus dem unter anderem der «Hollywood Reporter» zitiert, erklärte Dormer am Freitag: «Seit Abschluss des Projekts sind neue Informationen bekannt geworden, die es mir unmöglich machen, meine Werte mit dem Verhalten von Sarah Ferguson in Einklang zu bringen, das ich für unentschuldbar halte. Aus diesem Grund werde ich mich nicht an der Werbung für das Projekt beteiligen.»