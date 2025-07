Gamescom 2025: Gaming-Messe geht auf Rekordjagd

Eines der Highlights rund um die Gamescom, das ebenfalls in der Event–Arena stattfindet, dürfte wieder die Opening Night Live (ONL) werden. Am Eröffnungsabend gibt es stets zahlreiche Games, darunter für gewöhnlich mehrere Weltpremieren, zu sehen. Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, kann wie gewohnt im Livestream dabei sein. In diesem Jahr findet die ONL am 19. August statt. Die Pre–Show beginnt um 19:30 Uhr, die Hauptshow gegen 20:00 Uhr. Der kanadische Journalist und Moderator Geoff Keighley (47) führt erneut mit der belgischen Moderatorin und Gamerin Eefje «Sjokz» Depoortere (38) durch den Abend. Bereits bekannt ist, dass «Call of Duty: Black Ops 7» bei der ONL erstmals vorgestellt wird.