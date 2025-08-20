Gamescom: Das waren die Highlights der Opening Night Live

Jörg Friedrich vom Berliner Studio Paintbucket Games sprach über "The Darkest Files", ein Spiel, das in der Nachkriegszeit spielt und in dem Spielerinnen und Spieler NS–Verbrechen aufklären. Er betonte die Bedeutung derartiger Projekte in der heutigen Zeit, in der die Demokratie zunehmend unter Beschuss gerate. Spiele könnten mehr als Entertainment sein und wie jede Kunstform Sorgen, Ängste oder auch Hoffnung widerspiegeln. Videospiele könnten Probleme nicht nur ansprechen, sondern besässen auch das Potenzial, Veränderungen anzustossen.