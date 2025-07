Ganz in Weiss: Rihanna setzt Babybauch modisch in Szene

Rihanna hat ihr Modebewusstsein während ihrer Schwangerschaft einmal mehr bewiesen. Die Sängerin zeigte sich bei einem Abendessen in Los Angeles in einem weissen Zweiteiler von Alaïa. Zu einem Crop–Top mit Kapuze trug sie einen weissen Pailletten–Rock mit auffälliger Polsterung an der Hüfte – eine Silhouette, die an eine Skulptur erinnerte. Ihr Babybauch blieb vollständig sichtbar. Weisse Pumps, eine schmale Sonnenbrille und Diamantschmuck rundeten den Look ab.