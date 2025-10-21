Gastrolle: Eric Dane spielt ALS-Patienten in «Brilliant Minds»

Grosse Sorge um den Schauspieler

Im Juni gab Dane preis, dass er bereits massiv von der ALS–Erkrankung betroffen sei. «Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten», schilderte er bei «Good Morning America» seine Symptome, und fügte hinzu: «Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde.»