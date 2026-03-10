Gay Travel Index 2026: Wo queere Reisende willkommen sind

Die Wahl des nächsten Urlaubsziels folgt für viele Reisende einem vertrauten Muster: Sonne, Kultur, gutes Essen – und eine entspannte Atmosphäre. Für lesbische, schwule, bisexuelle, trans– und queere Menschen kommt jedoch oft eine entscheidende Frage hinzu: Ist dieses Reiseziel sicher und offen gegenüber meiner Identität? Orientierung bietet seit einigen Jahren der sogenannte Gay Travel Index. Das sind seine Ergebnisse für 2026.