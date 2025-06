Gebärmutterhalskrebs: Steffi Brungs bekam Diagnose nach Hochzeit

Brungs' Follower danken ihr für ihren Mut

In den Kommentaren äussern einige Kolleginnen und auch viele Fans ihre Unterstützung. Die Moderatorinnen Annika Lau (46), Laura Papendick (36) und Marlene Lufen (54) sowie die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (36) posten unter anderem Herz–Emojis. «Du bist einfach der Wahnsinn! So eine tolle starke Frau mit soviel Ausstrahlung und Persönlichkeit», heisst es an anderer Stelle. Oder auch: «Danke dir, dass du mit uns dieses sensible Thema teilst. Umso schöner zu hören, dass du wieder gesund bist.» Weitere Nutzerinnen und Nutzer danken Brungs ebenso für deren Mut, die Erkrankung öffentlich gemacht zu haben.