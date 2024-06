«Gefragt - Gejagt»: Promi-Special in Gedenken an Klaus Otto Nagorsnik

Für immer Mitglied der «Gefragt – Gejagt»–Familie

«Der Besserwisser» Sebastian Klussmann, «Der Quizvulkan» Dr. Manuel Hobiger, «Die Generalistin» Adriane Rickel, «Die Schlagfertige» Annegret Schenkel oder «Der Quizgott» Sebastian Jacoby werden an diesem Abend in Gedenken an ihren verstorbenen Mitstreiter antreten, heisst es vom Sender. «Das gesamte Team von ‹Gefragt – Gejagt› verabschiedet sich in dieser Sendung von einem geschätzten Kollegen, der für immer Mitglied der ‹Gefragt – Gejagt›–Familie bleiben wird.»