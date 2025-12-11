«Gefragt - Gejagt»: Quizshow verabschiedet sich für ungewisse Zeit

Besonders emotional dürfte für langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer von «Wer weiss denn sowas?» aber das Mitwirken von Elton sein. In mehr als 1.000 Folgen war er bekanntermassen als Teamkapitän Teil von «Wer weiss denn sowas?». Zum Jubiläum kehrt er nun zur Rateshow zurück – und kann sein geballtes Wissen aus rund 15.000 gespielten Fragen einbringen. Antreten wird Elton dabei «mit seinem ewigen Gegenspieler Bernhard Hoëcker», teilte das Erste schon im November mit. Gemeinsam wollen sie sich einen Platz im Finale erspielen.