«Geissens' Mega Mansions»: Die Luxus-Tour geht weiter

Die Geissens laden wieder ein zu einer exklusiven Reise in die luxuriösesten Immobilien dieser Welt. In den neuen Folgen von «Geissens' Mega Mansions» gewähren Carmen (60) und Robert (62) Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20) Einblicke in Anwesen, von denen Otto Normalverbraucher nur träumen können. RTLzwei strahlt am Montag, 2. Juni, zwei neue Episoden aus.