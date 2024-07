Gelsenkirchen: Stalker vor Taylor-Swift-Konzert festgenommen

Erschwerte Anreise

In der Bilanz bezog die Polizei auch die Verkehrsstaus mit ein, die sich am Nachmittag vor dem Konzert rund um die Arena gebildet hatten. «Unfälle auf der A2 hatten im Vorfeld die Anreise vieler Fans erschwert», wird erklärt. «Rund um die Arena kam es zeitweise zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, was allerdings bei Veranstaltungen dieser Grösse üblich ist.» Nachdem es sich auf der A2 rund um Gelsenkirchen am Nachmittag in beide Fahrtrichtungen staute, empfahl die Polizei via Social Media drei alternative Wege, um zur Konzertlocation in «Swiftkirchen» zu gelangen.