Gemischte Reaktionen auf Taylor Swifts neues Album

Taylor Swift (35) hat am 3. Oktober ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» veröffentlicht und damit einmal mehr für weltweites Aufsehen gesorgt. Mit einer wochenlangen Promotion, die Pop–up–Events, Vinyl–Platten und eine Kinopremiere umfasste, wurde der Release zu einem globalen Event. Swift brach sogar den eigenen Rekord des am meisten vorab gespeicherten Albums in der Geschichte von Spotify. Jetzt ist das Album, in dem Swift vor allem über die Beziehung mit ihrem Verlobten Travis Kelce (35) singt, da – und die Kritiken fallen durchwachsen aus: Während einige Medien das Werk als Höhepunkt ihrer Karriere feiern, äussern andere Bedenken hinsichtlich künstlerischer Tiefe und Authentizität.