Gene Gallagher ist seinem Vater Liam wie aus dem Gesicht geschnitten

Die nächste Generation der Gallaghers

Gene ist nicht das einzige Kind des Oasis–Frontmanns, der 2025 mit Bruder Noel (58) eine Bühnen–Reunion feierte. Insgesamt hat er vier Kinder von vier verschiedenen Frauen. Tochter Molly Moorish–Gallagher (27), die Gallagher erst 2018 kennenlernte, stammt aus der kurzen Liaison mit Musikerin Lisa Moorish. Daneben hat er Lennon Gallagher (26) mit der Schauspielerin Patsy Kensit, mit der er von 1997 bis 2000 verheiratet war, Gene Gallagher mit seiner zweiten Ehefrau (2008–2014), All–Saints–Sängerin Nicole Appleton, und die 12–jährige Gemma mit der Journalistin Liza Ghorbani.