Gene Hackman: Todesfälle «verdächtig genug» für grössere Untersuchung

Gene Hackman (1930–2025) und dessen Ehefrau, Betsy Arakawa (1961–2025), sind am Mittwoch tot aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Ein Ermittler in der Angelegenheit gibt jedoch in einer Versicherung für einen Durchsuchungsbeschluss an, dass die Umstände «verdächtig genug» seien, um eine gründliche Untersuchung zu rechtfertigen.