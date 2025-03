Gene Hackman: Verwechslung beim Tod seines Hundes

Tod durch Gasleck gilt als unwahrscheinlich

Auch zur Todesursache gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse. Die New Mexico Gas Company habe bestätigt, dass es «keine signifikanten Feststellungen» gegeben habe, berichtete unter anderem «Variety». Lediglich ein «winziges» Gasleck sei an einem der Gasbrenner am Herd gefunden worden. 0,33 Prozent Gas habe sich in der Luft befunden, was nach dem Urteil des Sheriff–Büros jedoch nicht für einen Tod gesorgt haben könne. Bereits in der vergangenen Woche hatte Adan Mendoza, Sheriff des Santa Fe County, Medienberichten zufolge erklärt, dass die Tests auf Kohlenmonoxid an den Körpern von Hackman und Arakawa negativ ausgefallen waren.