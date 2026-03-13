Gentleman: «Bin dankbar, schmerzfrei zu sein»

Im vergangenen November berichteten Sie bei Instagram von einem Bandscheibenvorfall und einer OP. Wie geht es Ihnen heute und wie hat es Ihr Leben und Ihre Bühnenauftritte verändert?

Gentleman: Ich hatte noch nie so Schmerzen wie vor meiner Bandscheibenoperation. Es gab einfach keine Position, die schmerzfrei war. Ich konnte nicht stehen, nicht laufen, nicht liegen. Auf einmal wird einem bewusst, wie wichtig Gesundheit ist, wie wir diese immer als selbstverständlich betrachten. Wenn wir gesund sind, haben wir 1.000 Wünsche und wenn wir krank sind, nur einen. Ich bin unglaublich dankbar, jetzt schmerzfrei zu sein und mich nicht mehr so eingeschränkt zu fühlen. Ich kann mich jetzt auf der Bühne wieder so bewegen wie vor meinem Bandscheibenvorfall. Kurz nach der Operation gab es ein Konzert, was ich nicht absagen wollte. Es war eine Charity–Veranstaltung für die Sturmopfer in Jamaika. Ich hab gesungen, aber mich kaum bewegt, es war eine ziemlich komische Geschichte.