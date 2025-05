Geocaching: Weltweite Schnitzeljagd wird 25 Jahre alt

Was ist Geocaching?

Wie schon beschrieben, kann Geocaching wohl am ehesten mit einer modernen Form einer Schnitzeljagd oder Schatzsuche verglichen werden. Menschen verstecken weltweit an allen erdenklichen Orten – von einer abgeschiedenen Lichtung im Wald bis zur Mauer mitten in der Grossstadt – oftmals wasserdichte Behälter, in denen sich Logbücher befinden, in die Spieler sich eintragen können. Manchmal gibt es auch kleine Gegenstände zum Tausch.