George Clooney spricht bei den Golden Globes Französisch

Bauernhof in Südfrankreich

Der Auftritt folgte etwa zwei Wochen, nachdem Clooney, seine britisch–libanesische Ehefrau Amal und ihre achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Die Familie lebt seit 2021 in Südfrankreich. «Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich», erzählte der Oscarpreisträger in einem Interview mit der Zeitschrift «Esquire». «Ich bin einen Grossteil meiner Kindheit auf einem Bauernhof aufgewachsen, und als Kind habe ich das überhaupt nicht gemocht.» Aber seine Kinder hätten es viel besser. «Sie hängen nicht an ihren iPads, wissen Sie? Sie essen mit Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr mit reinnehmen. Sie haben ein viel besseres Leben.»