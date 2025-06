George Clooney verrät seltene Details über seine Zwillinge

George Clooney wollte nie Kinder

Jahrelang galt George Clooney als überzeugter Junggeselle – bis er seine heutige Ehefrau Amal kennenlernte und 2014 heiratete. Mit ihr kam auch der Kinderwunsch, wie der Filmstar in dem Podcast «WTF» einst verriet. «Ich wollte ursprünglich nicht mal heiraten. Ich wollte keine Kinder.» Doch als die britisch–libanesische Menschenrechtsanwältin in sein Leben trat, verliebte er sich «Hals über Kopf»: «Ich wusste in dem Moment, als ich sie traf, dass alles anders sein würde.»