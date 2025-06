George und Amal Clooney: Herzliches Wiedersehen mit König Charles

In einem Clip, der auf dem «The Royal Family»–Account veröffentlicht wurde, sind die beiden im munteren Gespräch mit König Charles III. (76) zu sehen. George Clooney präsentierte sich lässig–elegant in einem grauen Anzug ohne Krawatte, während Ehefrau Amal in einem schwarzen, schulterfreien Kleid alle Blicke auf sich zog. «Heute Nachmittag gab der König im Buckingham Palast einen besonderen Empfang für die Gewinner der The King's Trust Awards 2025», hiess es zu dem Video.