«Germany's next Topmodel»: Favorit Moritz bekommt kein Foto von Heidi?

Designerin Marina Hoermanseder ist ausser sich

«Ich werde mich heute so richtig austoben», schwärmt Malermeisterin Heidi Klum in froschgrünen Putzhandschuhen zu Beginn der Color–Challenge. Tänzerin Josy (19) wird als Erste ans Rad geschnallt und freut sich über ihre Lieblingsfarbe Blau. «Körperspannung ist bei diesem Shooting wichtig», erklärt Klum. Anwander ist zufrieden. Die nötige Spannung fehlt Katharina (24) – und die Lebendigkeit: «Schaust aus, als ob du aus dem vierten Stock gefallen wärst und leblos am Boden liegst.» Auch Ray (30) «kommt nicht an». Bei Xenia (26) fehlt die Freude bei der Arbeit. Jannik (22) liefert dagegen das beste Ergebnis ab, Aaliyah (22) das schlechteste «von allen», was zu bitteren Tränen führt.