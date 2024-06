«Germany's next Topmodel»: Heidi Klum schickt Top-Favoriten nach Hause

Kann Armin auch «edgy»?

Im letzten Job–Casting der Staffel konkurrierten Heidis Models um zwei Plätze in einer europaweiten Kampagne für einen Sportartikel–Hersteller. Die Models waren nicht nur heiss auf den Job, sie wollten sich auch noch einmal Selbstvertrauen für die beiden Finalrunden holen. Top–Favorit Armin (27) hat in den vergangenen Folgen etwas Boden auf die Konkurrenz verloren und erhoffte sich einen «Push» durch ein erfolgreiches Casting. Doch konnte er sich auch «edgy», also mit Ecken und Kanten, präsentieren, wie es der Kunde verlangte? Im eleganten Tennis–Look gab er sein Bestes, wurde aber wieder einmal von Jermaine (20) überflügelt. Sein Vorteil: «Er kann auf Knopfdruck seine Edgy–Seite anknipsen und weiss genau, wie er seinen Körper einsetzen muss», so der begeisterte Kunde. Kampagnen–Gesicht neben Jermaine wurde Lea (24), die sich, wie Jermaine, weiterhin Job um Job schnappt. Beide genossen sichtlich ihren Casting–Erfolg und das anschliessende Kampagnen–Shooting in Italien.