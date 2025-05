«Germany's Next Topmodel»: Models von eigenen Familien reingelegt

Balance–Akt mit Riesenperücken

Auf das Sightseeing mit den Liebsten folgt die Rückkehr in den Model–Wettbewerb von «GNTM». Ein Fashion–Walk in den extravaganten Outfits des Schweizer Designers Yannik Zamboni (37) entscheidet dieses Mal übers Weiterkommen. Canel (26) weiss: «Solche Mode wie Yannik macht keiner.» In der Tat: Zambonis Designs sind «egdy» und gleichen Kunstwerken, die sich durch wenig Stoff und überdimensionierte Perücken auszeichnen. Während sich die Konkurrenz auf die haarigen Garderoben freut, hadern Moritz (19) und Kevin mit ihrem Model–Schicksal. Beide sollen turmhohe Haarteile in grün und blond über den Catwalk schaukeln. «Es ist crazy, wie es immer Wege gibt, es nochmal böser zu machen», macht sich Moritz Luft. Pierre (22) geht die Sache, wie immer, positiv an: «Wenn ihn etwas interessiert, ist er auch sehr motiviert und übt», weiss seine Mutter Daniela. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?