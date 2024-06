Gerüchte um eine neue Liebe: Kevin Costner spricht Klartext

«Wir haben eine Freundschaft»

Jewel, Watson und er hätten «einige grossartige Gespräche geführt», sagte Costner und fügte hinzu: «Ich will nicht, dass uns die Presse das ruiniert.» Jewel sei «so klug und hat selbst viel durchgemacht, wir haben eine Freundschaft. Wir haben keine Romanze, und wir sind nicht zusammen», so Costner weiter. «Sie ist schön und intelligent genug für all diese Dinge. Bei uns ist es einfach nie passiert», erklärte der 69–Jährige. «Sie ist alles, was man sich vorstellen kann, aber es ist einfach nicht passiert.»