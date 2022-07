Gerüchteküche brodelt: Haben sich Taylor Swift und Joe Alwyn verlobt?

Hat Taylor Swift (32) ihren Mister Right gefunden? Der Superstar, der neben seiner Musik auch immer wieder aufgrund seiner gescheiterten Liebesbeziehungen in den Schlagzeilen stand, soll sich klammheimlich verlobt haben. Das jedenfalls will die britische «The Sun» in Erfahrung gebracht haben. Der Glückliche sei demnach der britische Schauspieler Joe Alwyn (31), bekannt etwa aus Filmen wie «The Favourite» oder «Die irre Heldentour des Billy Lynn», in dem er die Titelrolle spielte.